Conferenza stampa del presidente della Regione Mario Oliverio per presentare le linee guida sulla partecipazione della Calabria ad 'Expo 2015'

A poche ore dall'apertura di Expo, il presidente Mario Oliverio, in una apposita conferenza stampa presso Palazzo Alemanni sta presentando le linee e i contenuti di partecipazione al grande evento mondiale che si terrà a Milano da 1 maggio al 31 ottobre. Nel video messaggio dal management di Expo è stato sottolineato come il presidente Oliverio ha trasformato la partecipazione all'expo, in un obiettivo strategico di sviluppo della Regione. Una linea, quella del Presidente Oliverio, - ha continuato il manager nel suo videomessaggio- perfettamente in linea con lo spirito di Expo, quello cioè, di costruire una partecipazione che ponga le basi per lo sviluppo futuro delle politiche turistiche e agroalimentari. Biodiversità e filiera agroalimentare, le linee sulle quali poggerà la sua partecipazione all'expo la Regione Calabria. Dopo il video saluto del management di Expo, il dott. Soda della presidenza della Giunta Regionale, ha illustrato più nel dettaglio la qualità della partecipazione degli eventi calabresi che si terranno presso il padiglione Palazzo Italia.

La prima settimana di partecipazione attiva della regione inizierà il 26 giugno fino al 2 luglio e sarà dedicata ai settori e alla eccellenze della regione, dal Bergamotto all'artigianato. Le settimane successive saranno dedicate all'approfondimento storiografico, all'approfondimento progettuale. L' ultima settimana la Calabria sarà protagonista di tutti gli eventi di Palazzo Italia, con eventi e conferenze. Una opportunità straordinaria per la Regione in termini sia di sviluppo che di promozione.