Si è conclusa ieri, 25 marzo 2025, la sesta edizione dell’Expo Tirreno, la fiera turistica inaugurata dall’assessore Gianluca Gallo, che da qualche anno è diventata il punto di riferimento per il mondo Ho.Re.Ca. L’evento, durato tre giorni, si è svolto a Scalea, negli ampi spazi del Santa Caterina Village ed è stato organizzato del consorzio EcoTur con il supporto di numerosi partner, tra cui lo sponsor ufficiale Logicom Agency, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (Arsac) e il Gal Riviera dei Cedri. I numeri della sesta edizione confermano la crescita della manifestazione

Tra sviluppo e nuove professioni

Tra le aziende che hanno preso parte all'Expo Tirreno, ci sono, in particolare, quelle legate al mondo dell’industria alberghiera, alla ristorazione e ai bar, ma anche allo sviluppo, al turismo e all'economia, che strizzano l’occhio al futuro prossimo e alle nuove professioni. Hanno partecipato, infatti, anche società di sviluppo di software, che promettono di facilitare la vita a cittadini e istituzioni, e i business advisor, figure professionali che aiutano le aziende a massimizzare le risorse e migliorare attraverso precise strategie.

Si è appena conclusa la sesta edizione dell'Expo Tirreno. Dei tre giorni di fiera turistica rimane l'ambizione di crescita e sviluppo del territorio, con uno sguardo al futuro.

I numeri del successo

I numeri della sesta edizione dell’Expo Tirreno sono decisamente incoraggianti. Secondo una nota ufficiale, all’evento hanno preso parte 243 brand (+20% circa rispetto all’anno precedente) e 1.568 partite iva accreditate (+50% circa).

Il progetto “Riviera dei Cedri in treno”

Tra i tanti progetti proposti nel corso della manifestazione, c’è anche "Riviera dei Cedri in Treno", che gli organizzatori indicano come «progetto di co-marketing realizzato da Trenitalia e dalla rete di operatori turistici coinvolti nel progetto “Riviera dei Cedri – Porta della Calabria”. L'obiettivo è offrire un servizio di biglietteria ferroviaria direttamente sui siti web delle strutture ricettive grazie all'utilizzo di un sistema "white label", offrendo così pacchetti completi “biglietto + soggiorno” con incentivi di viaggio dedicati. Inoltre, a partire dal 2026, la Riviera come destinazione turistica sostenibile sbarcherà sulle pagine del sito ufficiale di Trenitalia per la promozione del territorio e delle proposte esperienziali che ha da offrire ai visitatori».