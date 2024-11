Il treno allestito per l’esposizione Universale di Milano 2015, ha concluso il suo viaggio per l’Italia, alla stazione centrale di Reggio Calabria. Ad attenderlo il sindaco Falcomatà e l’attrice Barbara De Rossi.

Reggio Calabria – Si è concluso a Reggio Calabria, il viaggio per l’Italia di “ExpoExpress”, il treno dell’esposizione universale di Milano 2015, allestito da Ferrovie dello Stato e Mondadori che, dal 30 settembre ha percorso circa otto mila chilometri attraversando tutta la penisola. Ad accogliere il convoglio in arrivo alla stazione centrale di Reggio Calabria, il sindaco della città, Giuseppe Falcomatà e l’attrice Barbara De Rossi.



"L'Expo - ha detto Roberto Arditti, responsabile delle relazioni istituzionali di Expo 2015 - torna in Italia dopo un secolo e si concentra su quella che è una delle eccellenze del nostro Paese, l'alimentazione. I tanti calabresi sparsi per il mondo costituiscono una risorsa in questo senso". Arditti ha poi parlato dell'iniziativa di ExpoExpress definendola una "avventura emozionante". Barbara De Rossi, ambasciatrice dell'evento reggino, si è detta "orgogliosa di poter contribuire a valorizzare le risorse e le qualità del made in Italy".

Il sindaco di Reggio, Falcomatà, ricordando il legame della città con l'esposizione universale di Milano ("i vagoni della metro che portano all'area Expo sono prodotti dallo stabilimento reggino dell'AnsaldoBreda"), ha messo in evidenza il fatto che "Expo 2015 si svolge nel capoluogo lombardo ma coinvolge tutta l'Italia. La Calabria, ricca di prodotti alimentari tipici - ha aggiunto - può dare molto in materia di alimentazione. L'occasione di Expo è importantissima per poter visitare tutta l'Italia". Presenti alla tappa reggina anche Gianfranco Battisti, direttore divisione passeggeri nazionale, internazionale e alta velocità di Trenitalia e Alessandra Albretti, responsabile comunicazione periodici e radio Gruppo Mondadori. Fino a stasera, sul convoglio ExpoExpress, si terranno eventi e iniziative realizzate in collaborazione con le testate periodiche del gruppo Mondadori.