Facebook Italia lancia, in collaborazione con Fondazione Mondo digitale, la seconda edizione di #shemeansbusiness, per sostenere l'imprenditoria femminile nel centro e Sud Italia. Obiettivo del progetto è fornire formazione sulle competenze digitali, entro la fine del 2019, a oltre 2.000 donne del Mezzogiorno, che si aggiungono alle oltre 4.000 già formate nell'ultimo anno in tutta Italia #SheMeansBusiness è il progetto globale di Facebook nato per aiutare le donne che fanno impresa a far crescere il proprio business e per ispirare tutte coloro che sognano di avviare un'attività imprenditoriale, fornendo loro gli strumenti, la formazione e gli esempi necessari per realizzare il proprio obiettivo.

L’evento è in programma a Cosenza il 27 giugno 2019, ore 15-18.30 al Chiostro di San Domenico.

Il programma #SheMeansBusiness

Oltre ad un programma di training in giro per l'Italia, che prevede lezioni di marketing online e uso delle piattaforme Facebook e Instagram, #SheMeansBusiness mette a disposizione anche un sito internet per consultare materiali di formazione e scoprire storie di imprenditrici di successo shemeansbusiness.fb.com/it.

«Nel 2018 oltre 4.000 donne di tutte le età hanno scelto di aderire al programma #SheMeansBusiness. Abbiamo organizzato, con la collaborazione di enti e istituzioni locali, 35 eventi formativi in 24 città italiane, mettendo in campo, da Nord a Sud, l’esperienza di 18 coach professionisti. Nel 2019 rinnoviamo il nostro impegno al fianco di Facebook. Lo facciamo partendo dalla Sicilia – dove 113.378 imprese sono guidate da donne – e da tutto il Mezzogiorno, nella convinzione che un approccio di sistema, alleanze strategiche e modelli positivi possano incoraggiare le donne nel raggiungimento dei loro obiettivi professionali e personali, e contribuire all’avvicinamento della parità di genere nel mondo del lavoro», dichiara Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi sulla piattaforma online #SheMeansBusiness