La cooperativa "Nido di Seta" di San Floro, nel catanzarese, è una impresa nata nel 2014 dall'amore per la propria terra di tre giovani coraggiosi, che riprendendo l’antica filiera della gelsi bachicoltura, hanno dato vita a una vasta gamma di attività in diversi settori come l'artigianato e il turismo. Una storia di passione e successo che è stata raccontata al museo della seta, nel centro storico di san Floro, in occasione di una delle 10 tappe dell’undicesima edizione del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, l’iniziativa organizzata da Unioncamere insieme ai Comitati per l’imprenditorialità femminile delle Camere di Commercio. Destinatari della tappa catanzarese, che ha previsto anche la visita al country club “Le Querce”, un gruppo di studenti dell'Università “Magna Graecia” di Catanzaro.