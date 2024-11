VIDEO | Importanti agevolazioni arrivano anche per i ristoratori con la concessione di suolo gratuito per ampliare gli spazi esterni e garantire il distanziamento sociale

Catanzaro è pronta ad avviare la fase 2 riportando in città i consueti eventi estivi ed alcune novità per animare il centro storico e non solo. Si partirà il prossimo 15 giugno con l’attivazione dell’isola pedonale sul corso e con una serie di spettacoli in piazza prefettura.

Eventi.Tra gli appuntamenti storici che con molta probabilità saranno confermati anche quest’anno: il “Magna grecia film festival”, il “Materia festival” e “Settembre al parco”.

«Gli appuntamenti saranno tanti – ha detto l’assessore al turismo del Comune Alessandra Lobello – dedicati ai più piccoli, al mondo della musica, dell’arte e del teatro. Gli eventi non riguarderanno solo il centro storico, ma tutto il territorio comunale.»

Suolo gratuito per ristoratori

Per agevolare la categoria dei ristoratori, il Comune ha concesso loro la possibilità di ampliare gli spazi esterni per favorire il distanziamento sociale.

«L’amministrazione – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni - per aiutare gli operatori economici, soprattutto quelli del settore della ristorazione, a consentire il distanziamento sociale anche nei locali che presentavano alcune difficoltà a causa di spazi molto ristretti, concederà 75 metri quadri, in forma gratuita, per estendere i loro spazi all’esterno anche con una concessione gratuita della Tosap. Questo avverrà fino al prossimo 31 ottobre, data in cui ci auguriamo che possa terminare la fase emergenziale».