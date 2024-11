Il Movimento "Ristoratori Uniti della Calabria" ha tenuto, oggi, un sit-in di protesta davanti alla sede della Regione per denunciare la crisi del settore a causa dell'emergenza coronavirus.

In particolare, i ristoratori calabresi chiedono alla giunta regionale interventi di sostegno sul piano economico, come l'erogazione di risorse a fondo perduto per compensare le spese necessarie a riprendere le attività in piena sicurezza.

Dopo il sit-in, una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta negli uffici della Regione per illustrare i motivi della protesta.