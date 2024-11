VIDEO | In Calabria il settore è in ginocchio a causa della chiusura per l'emergenza sanitaria. Ai nostri microfoni lo sfogo di Cinzia Palmieri di Vibo Marina

Si occupa di toelettatura per cani a Vibo Marina e la sua attività, quella per la quale negli ultimi quattro anni ha investito tempo e risorse, oggi è a rischio. Cinzia Palmieri si commuove e non nasconde la preoccupazione dovuta al provvedimento del Governo che ha equiparato la categoria a parrucchieri ed estetisti e disposto la chiusura fino al primo giugno, quando per lei e per i suoi amici a quattro zampe potrebbe essere troppo tardi. «Io non posso pensare di non poter riaprire il primo giugno, e questo mi fa emozionare tantissimo».

Non solo bellezza degli animali

Nel suo piccolo mondo colorato e accogliente Cinzia, affiancata dal suo fedele amico Gian, fino a qualche settimana fa ormai si prendeva quotidianamente cura della salute e della bellezza degli animali. «Noi non facciamo solo i cani belli ma ci occupiamo anche di tantissime patologie come dermatiti, micosi, in collaborazione con i veterinari. E anche loro sono al collasso perchè non possono fare il nostro lavoro». Settimanalmente, prima dell'emergenza, Cinzia si prendeva cura di circa 30 cagnolini a settimana, più di un centinaio al mese.

Lavorare in sicurezza

Ed è un prezzo molto alto quello che i toelettatori stanno pagando a causa della chiusura delle loro attività che sarebbero già pronte a ripartire in sicurezza. «Noi siamo stati sempre sottoposti a delle regole: la nostra normalità era utilizzare i guanti e le mascherine. La differenza è che ora, ovviamente, verrà chiusa la sala d'attesa, sarà predisposta una doppia entrata, e quindi doppia uscita, e il padrone mi lascerà il cane e lo verrà a ritirare fuori dal negozio. Il rapporto con il cliente avverrà solo in fase di pagamento ma anche lì stiamo realizzando una barriera protettiva parasoffio per il bancone e in più io sarò protetta da una visiera».

L'appello alla Santelli

E mentre in alcune regioni d'Italia, ultima in ordine di tempo la Puglia, c'è il via libera per i centri di toelettatura, dalla Calabria si alza l'appello alla presidente della Regione Jole Santelli: «Anche noi come i colleghi pugliesi, della Liguria, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia e a breve anche della Toscana, vogliamo farci sentire. Chiedo all'on. Santelli di apporre una firma a favore nostro perchè in questo momento noi ne abbiamo bisogno. Se non sarà il 4 maggio, che sia l'11 ma comunque le chiedo che entro il mese di maggio mi sia consentito ripartire perchè ora io posso ripartire, a giugno non lo so».