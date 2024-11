Nel corso di una affollatissima Assemblea regionale, tenutasi a Feroleto Antico, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente regionale di Federalberghi, Fabrizio D'Agostino commercialista e albergatore . A comporre il nuovo direttivo, per il prossimo quinquennio, sono stati votati i vice presidenti Giovanni Notarianni ed Helen Loiacono; completano il consiglio, per la Provincia di Catanzaro Francesco Ferrarello, per Cosenza Giancarlo Formica, per Crotone Damiano Sposato, per la provincia di Reggio Calabria Maurizio Baggetta e Morabito Maria Concetta e per quella di Vibo Valentia Domenico Loiacono, infine in rappresentanza di Confcommercio Antonella Tarsitano componente della Camera di Commercio di Cosenza e presidente di Confcommercio Sila Grande,

«E’ con grande soddisfazione che accolgo questa elezione avvenuta all’unanimità – dichiara il neo presidente D’Agostino – ho l’onore e l’onere di guidare tutti gli albergatori calabresi e, insieme a loro, daremo il nostro supporto alle istituzioni. Ringrazio l’uscente presidente Caminiti che ha fin qui governato tutti i processi del sistema federale, tutti i proprietari degli hotel calabresi e l’intero direttivo per la fiducia che ci hanno manifestato. Un particolare ringraziamento va al dottor Giovanni Notarianni, nominato vicepresidente, che è divenuto, con le sue battaglie, un paladino dell’antimafia e presto ci doteremo di un codice etico». «Abbiamo presentato all’assemblea il nostro programma - afferma D’Agostino – che si muoverà su tre tematiche principali. In primo luogo i rapporti proficui con gli enti istituzionali: vogliamo interloquire al più presto con i prossimi candidati alla presidenza regionale e ci devono garantire l’istituzione di un’assessorato al turismo pieno di contenuti che manca da oltre 12 anni».

«Lotta all'abusivismo»

«Quindi l’attività di marketing territoriale con lotta all’abusivismo, servizi agli alberghi e con l’introduzione della manifestazione l’Albergatore Day della Calabria, divenuta un cult nelle altre regioni, inoltre la candidatura ad essere designati quale sede delle prossima Assemblea nazionale di Federalberghi per rilanciare l’immagine della nostra regione. Infine: Job Match, una sorta di network dedicato all’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro per facilitare l’incontro tra aziende del settore alberghiero e potenziali lavoratori. Ci interfacceremo costantemente con il nostro presidente nazionale Bernabò Bocca e il direttore Alessandro Nucara calabrese doc per rafforzare la nostra attività istituzionale».