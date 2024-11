«Diciamo no al reddito di cittadinanza perché è uno strumento che non ha portato i frutti che chi lo ha pensato auspicava. Noi siamo per il reddito di solidarietà per gli over 60, per i disabili, per chi non è in condizioni di lavorare: riteniamo che il lavoro deve essere garantito e nessuno vada lasciato indietro». Così Wanda Ferro, candidata alla Camera per Fratelli d’Italia – collegio uninominale di Catanzaro e capolista per il collegio plurinominale della Calabria. Ospite della puntata di Link Speciale elezioni, in onda questa sera, giovedì 15 settembre, condotta dal direttore strategico Paola Bottero e dal direttore editoriale Alessandro Russo, la vicecapogruppo alla Camera affronta alcuni dei temi più caldi della campagna elettorale, partendo proprio dal lavoro.

«Attraverso il “più assumi e meno paghi” saranno le aziende a creare possibilità lavorative» dice «consentendo ai ragazzi più opportunità di fare carriera e di migliorare e costruire questo Paese. Noi siamo per l’abbattimento del cuneo fiscale, tagliando le spese per le aziende che hanno un costo del lavoro altissimo e oggi sono spesso costrette ad andare via dall’Italia. Sogniamo un futuro di lavoro per i giovani e non uno Stato che gli dica “non servite per costruire questa società”».

Nello speciale elezioni condotto da Bottero e Russo, visto il momento storico, non può mancare il riferimento alla crisi economica che riguarda le imprese, costrette (come nel caso di Callipo) a licenziare i dipendenti e le famiglie, che hanno sempre più difficoltà a far quadrare i conti. Proprio sulle famiglie punta Fratelli d’Italia con la Ferro che promette: «bollettazione di sussidiarietà per le famiglie disagiate, la separazione tra bollette della luce e del gas, l’aumento dell’assegno unico del 50% per chi ha figli, togliere l’Iva sui beni di prima necessità come pannolini e latte, ma anche migliorare le strutture di accompagnamento come gli asili e non dimenticare gli anziani, che oggi con la pensione sono in difficoltà».

I diritti civili sono un altro dei temi principali del programma elettorale di FdI, su cui Ferro dice: «non siamo per disconoscere i diritti, ma vogliamo che siano messi in piedi nella maniera giusta».

Anche sull’aborto la deputata tiene a fare chiarezza: «Non abbiamo mai pensato di abolire la 194, ma la legge sull’aborto va interpretata per come è nata, applicando anche la fase della prevenzione; è importante accompagnare le donne ad una scelta consapevole e non sentirsi costrette solo perché non si hanno le possibilità economiche di portare avanti la gravidanza».

