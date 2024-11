Il piano di Ferrovie dello Stato prevede 13,4 miliardi di investimenti per la Calabria. Lo ha detto l'ad del Gruppo Fs italiane, Luigi Ferraris, nel corso di una conferenza stampa. «Riteniamo che gli investimenti che stiamo portando avanti insieme al governo, alla regione, alle istituzioni, siano davvero una grande opportunità per la Calabria ma - ha sottolineato Ferraris - solo con la collaborazione di tutte le parti coinvolte potremo realizzare appieno e fare in modo che portino a risultati concreti, facendo ognuno la propria parte, le istituzioni chiamate a creare un quadro normativo e regolatorio favorevole agli investimenti, che permetta di finanziare opere infrastrutturali nella loro interezza e non per singoli lotti; le imprese anche quelle del territorio, devono farsi trovare pronte a recepire questa mole di investimenti e dovranno collaborare per sviluppare nuovi servizi e opportunità».

Carburanti alternativi

«Riteniamo - ha rimarcato- che con un quadro istituzionale favorevole che oggi c'è e con una programmazione che vada oltre il singolo lotto funzionale e veda la reale prospettiva della regione dove andiamo a intervenire, ci siano tutte le condizioni per contribuire allo sviluppo di questa regione e del Paese». E ancora: «Abbiamo scelto le linee della Calabria come regione pilota per la sperimentazione dei carburanti alternativi. Già dall'estate viaggiano 5 treni in Calabria, tra cui il nuovo treno regionale ibrido Blues, alimentati con biocarburante Hvo fornito da Eni, con prestazioni tecniche e consumi che stanno dando risultati positivi e incoraggianti», ha aggiunto.

«Oggi - ha precisato - possiamo abbattere attraverso questi biocombustibili del 60-70% le emissioni, con la partnership con l'Eni, una splendida operazione di sistema. È nostro interesse - ha chiosato - estenderlo anche agli autobus, in attesa che si elettrifichi o avere idrogeno quando ci sarà disponibilità a livello industriale».

I passaggi a livello

Nel nostro piano di investimenti per la Calabria «c'è una componente che riguarda la chiusura e la messa in sicurezza di alcuni passaggi a livello, anche in relazione a quanto accaduto. Ieri abbiamo lanciato una gara da 500 milioni di cui il 10% andrà per la Calabria». «C'è poi una parte che riguarda lo sviluppo dell'Ertms, sulla gestione della circolazione, che andrà a fluidificare il traffico con ricadute sulla sicurezza. Investiamo anche sulle stazioni, che sono aree che richiedono sicurezza». Altri interventi, ha concluso, «andranno a velocizzare l'area che va verso la Basilicata che, in questo momento, è caratterizzata da una infrastruttura lenta. Occorre aumentarne sicurezza e velocità».

Occhiuto: «Cifra mai vista»

Soddisfatto il governatore Occhiuto: «13,4 miliardi di investimenti Fs per la Regione Calabria rappresentano una cifra forse mai vista in passato. Spesso gli investimenti in Calabria sono stati annunciati. La novità è che oggi non sono solo annunciati, ma alcuni sono già in corso di realizzazione». Vengono indicate «opere per le quali si è già nella fase di esecuzione o si stanno per fare i bandi. Non è quindi un libro dei sogni, non è un annuncio di intenzioni ma di fatti che si stanno realizzando», ha sottolineato.