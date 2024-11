«I problemi ferroviari, portuali e stradali della Calabria. In particolare, il nodo della tratta ferroviaria Frecciargento tra Roma e la Sibaritide, la questione del porto di Gioia Tauro, i lavori della SS 106 Jonica con il collegamento alla Sila e il completamento della Sibari-Sila. Sono stati questi alcuni tra i temi dell'incontro odierno, a Roma, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e il governatore della Calabria, Mario Oliverio». Lo rende noto il ministero con un comunicato stampa.

«Sono risultate ampie - sottolinea il ministro - le convergenze su dossier che hanno visto particolarmente impegnati anche i parlamentari regionali del M5s. La Calabria, così come il resto del Meridione, è al centro del mio mandato, perché si tratta di un'area del Paese che va assolutamente collegata meglio al proprio interno e al resto d'Italia. Ecco perché - conclude Toninelli - abbiamo deciso di comune accordo con il Governo regionale di convocare tavoli tecnici ad hoc per sciogliere nodi che da troppo tempo aspettano una soluzione».