Cresce l'attesa per l'appuntamento di marzo, patrimonio identitario della città bruzia. Bando per ospitare le eccellenze artigiane

L’assessore Loredana Pastore e l’architetto Angela Carbone, dirigente dell’Ufficio del Piano di Palazzo dei Bruzi, incontreranno domani, lunedì 11 febbraio, i componenti della commissione consiliare Attività Produttive per meglio definire il calendario di iniziative da mettere in atto in occasione della Fiera di San Giuseppe.

Confermata la location: si resta su Viale Mancini

La location prescelta è viale Mancini. Una scelta naturale – informa un comunicato - non solo per gli ottimi riscontri degli anni scorsi, ma per certi aspetti resa anche obbligata dalle sempre più stringenti norme in materia di sicurezza che regolano le manifestazioni pubbliche. Le esperienze passate hanno infatti dimostrato che il viale si presta ad ospitare l’evento garantendo fruibilità e accessibilità a tutti, nonché la possibilità di organizzare al meglio i servizi accessori e la sicurezza per espositori e visitatori.

Fiera allargata alle eccellenze del territorio

«Alcuni dettagli della manifestazione non sono stati ancora del tutto definiti – spiega l’assessore alle attività economiche e produttive Loredana Pastore - Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato una manifestazione d’interesse per ospitare all’interno della fiera le eccellenze artigiane del territorio che renderanno questa edizione ancora più suggestiva e attrattiva». Nel frattempo cresce l’attesa per una manifestazione che è indiscutibilmente patrimonio identitario della città di Cosenza.