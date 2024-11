Nei giorni scorsi il sindaco di Cassano sullo Jonio, Gianni Papasso aveva sollevato il caso dell'azienda Tocci che rischiava il fallimento a causa della mancata delle erogazioni dei contributi finanziari. Oggi il chiarimento di Fincalabra

Nei giorni scorsi il sindaco di Cassano sullo Jonio, Gianni Papasso, in una conferenza stampa aveva denunciato il caso dell'azienda Tocci che rischiava il fallimento a causa della mancata erogazione dei contributi finanziari all'azienda da parte della Fincalabra. A stretto giro di posta è arrivato il chiarimento da parte della finanziaria regionale la quale dichiara:

"Non vi è stato alcun congelamento dei pagamenti da parte di FINCALABRA nei confronti dell’azienda Tocci, una delle cinque richiedenti finanziamento a valere sul progetto Intrapresa gestito dalla finanziaria calabrese. La istruttoria è in corso di completamento. Non vi è stata alcuna mancata erogazione. Nessun diritto acquisito è stato leso nei confronti dell’azienda Tocci. Le domande sono ancora in fase istruttoria e di perfezionamento: molto più semplicemente e nella massima trasparenza, sono state richieste delle integrazioni documentali per una più compiuta valutazione del merito creditizio alle aziende proponenti domanda di finanziamento. È quanto precisa FINCALABRA Spa smentendo quanto riportato nei giorni scorsi in alcuni articoli di stampa. Del resto, ciò era stato già chiarito nel corso di una riunione svoltasi la mattina prima della riunione pomeridiana riportata nell’articolo, svoltasi tra il Project Manager di Intrapresa Dott.Carlo DI NOIA, il gruppo di lavoro di FINCALABRA incaricato della istruttoria, i rappresentanti dell’azienda TOCCI ed i loro consulenti; un incontro considerato proficuo da tutti i partecipanti, articolatosi nello spirito della procedura negoziata prevista nel bando ed alla luce della nuova metodologia preferita da FINCALABRA votata alla verifica di effettive strategie di sviluppo (basate su prodotto, identità e mercato) sottese alle domande di finanziamento. Come è noto Intrapresa è un fondo rotativo finalizzato al rilancio dei settori strategici regionali (creazione di occupazione, promozione delle filiere, risorse finalizzate a valorizzare il territorio). Esso ha avuto una dotazione finanziaria iniziale provvisoria di 4 milioni. Per le aziende richiedenti siamo, quindi, di fronte ad un finanziamento al tasso medio bancario di riferimento, ottenuto attraverso un mutuo con il contraente. Per essere ancora più chiari, non si tratta di un classico finanziamento a fondo perduto. Essendo la procedura di accesso a sportello, il fondo risulta essere adesso tutto impegnato. Terminata la fase istruttoria in corso FINCALABRA trasmetterà la documentazione alla Regione Calabria con la richiesta di integrazione del fondo provvisorio iniziale".