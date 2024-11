La sottosegretaria al Lavoro Teresa Bellanova: ‘Stiamo normalizzando e rimettendo in marcia il Paese’

"Dare continuità di reddito è uno degli impegni prioritari di questo governo. Con costanza di impegno e di prospettiva, sia sulle piccole che sulle grandi cose, stiamo normalizzando e rimettendo in marcia il Paese". Così la sottosegretaria al Lavoro Teresa Bellanova a margine della firma della convenzione per la copertura dell'assegno - con uno stanziamento di circa 937 mila euro - destinato ai lavoratori socialmente utili della Regione Calabria, rappresentata dall'Assessore a scuola e welfare, Federica Roccisano.

"Tali risorse, si legge in una nota, saranno utilizzate per assicurare, nell'intera annualità 2015, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare di quei lavoratori non interessati alle procedure di contrattualizzazione, al fine di sostenere i processi di stabilizzazione del reddito dei lavoratori".