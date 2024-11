Il consiglio generale della Fistel Cisl Calabria, alla presenza del segretario nazionale Alessandro Faraoni e del segretario regionale Cisl Tonino Russo, ha eletto Gianluca Bifano quale nuovo segretario generale della Fistel Cisl Calabria. Bifano succede a Francesco Canino che, dopo 11 anni alla guida della Federazione regionale, andrà a ricoprire il ruolo di coordinatore nazionale Fistel dei Crm-Bpo (call center). Confermati gli altri componenti di segreteria: Cristina Spadafora, Marco Loreto e Maurizio Nobile.

«Assumo questo incarico consapevole della grande responsabilità che comporta - ha detto Bifano -. Questo è un momento molto difficile per l'intero settore e la Calabria è attanagliata da tante crisi aziendali che mettono a rischio la tenuta occupazionale. In questo contesto come Fistel Calabria dovremo continuare ad essere il punto di riferimento per tutti i lavoratori che rappresentiamo e per questo sarà necessario che tutto il gruppo dirigente esprima al massimo le proprie potenzialità. So di raccogliere un'eredità pesante perché in tutti questi anni Francesco Canino ha guidato con autorevolezza questa organizzazione, proiettando ad essere un punto di riferimento nel panorama sindacale calabrese».

Canino ha rimarcato l'importanza di dare continuità al lavoro fin qui svolto: «Bifano è un sindacalista capace che conosce perfettamente l'organizzazione ed ha maturato in questi anni una grande esperienza sul campo. Tutta la segreteria dovrà affrontare sfide difficili nel prossimo futuro ma ha capacità e competenze tali per poterle superare senza difficoltà. Per quanto mi riguarda, nel nuovo ruolo di coordinatore nazionale dei Crm-Bpo potrò essere maggiormente di aiuto e supporto nella risoluzione delle vertenze oggi aperte in Calabria». Per Russo, essendo la Calabria una terra dove si sono insediate le più importanti aziende di call center, è importante il lavoro che Canino svolgerà a livello nazionale. Ha concluso i lavori Faraoni che dopo gli auguri a Bifano per l'incarico ha spiegato che la scelta di nominare Canino quale coordinatore nazionale nasce dalla sua esperienza diretta sul campo che sicuramente si renderà preziosa nel lavoro di crescita degli operatori impegnati nel settore call center.