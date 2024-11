Nella vicenda furono coinvolti anche lavoratori marittimi calabresi che, con il blocco del traghetto, furono licenziati senza preavviso

«Finalmente chiusa la vertenza Anek Lines che vedeva nel contenzioso aperto numerosi lavoratori marittimi in una richiesta di risarcimento non avvenuto causa fallimento nell'anno 2014. El Venizelos fu noleggiato al consorzio Go in Sardinia ma alla fine di agosto la compagnia greca sospese l'utilizzo per sospetti mancati pagamenti. Altre fonti, invece, rivelano che per 15 giorni, dal 31 luglio al 15 agosto, per un guasto ai motori la nave non ha potuto mantenere la velocità minima prevista nel contratto di nolo, indispensabile per garantire ai passeggeri gli orari di arrivo e partenza. Il fermo improvviso creò disagio a migliaia di passeggeri che avevano già acquistato il biglietto o che erano addirittura in attesa di imbarco sulle banchine dei porto di Olbia». Lo ha reso noto la Fit Cisl Calabria.

In tutta questa vicenda furono coinvolti, si ricorderà, anche i lavoratori marittimi che con il blocco del traghetto furono licenziati il 29 agosto senza alcun termine di preavviso. In questa vicenda si ritrovarono coinvolti anche alcuni lavoratori napitini.

Grazie all'avvocato Pollastrini e alla Fit Cisl Nazionale che si è fatta carico delle spese legali, nei giorni addietro il gruppo dei calabresi ed altri, da sempre assistiti oltre che dalla struttura nazionale del dipartimento marittimi FIt Cisl ,dal segretario regionale Fit Cisl Calabria Vincenzo Pagnotta e da colleghi di altre regioni per competenza territoriale, i lavoratori marittimi si sono visti liquidare le loro competenze dando conclusione favorevole alla vertenza stessa.

Quindi le dichiarazioni di Pagnotta: «Questa è' stata una vertenza molto difficile, dove partivamo con molti ostacoli e con il rischio concreto che Anek società di appartenenza della nave "scappasse in Grecia nazione di residenza" così facendo le difficoltà sarebbero triplicate e i tempi ancora molto più lunghi. Invece grazie alla caparbietà dell'Avvocato ed all'assistenza-insistenza della nostra organizzazione a tutti i livelli abbiamo costretto Anek a conciliare, pertanto insieme ai lavoratori ci riteniamo soddisfatti della conclusione di questa vertenza. Un merito ai lavoratori che ci hanno da subito dato mandato ,e un ringraziamento particolare x il gruppo gestito da noi al nostro associato Salvatore Galloro che ha gestito, curato i rapporti con gli altri associati».