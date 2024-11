26 città collegate in provincia di Cosenza e sei in provincia di Crotone. La Ias Touring e l’azienda Romano Autolinee, storici operatori calabresi, entrano nel network di Flixbus. Il leader europeo dei viaggi in pullman sbarca così in Calabria, con l’obiettivo di accorciare le distanze verso 1700 destinazioni italiane ed europee.

Servizio presentato in conferenza stampa

La partnership apre nuove prospettive di mobilità. E’ stata presentata nella sede di Assindustria a Cosenza nel corso di una conferenza stampa introdotta da Andrea Incondi, managing director di Flixbus e alla quale hanno partecipato anche l’assessore regionale all’urbanistica Franco Rossi, l’amministratore di Ias Touring Gennaro Scura ed Ezio Romano, presidente della Romano Autolinee. E' intervenuto inoltre per un saluto il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca. Come per il trasporto aereo, il sistema integrato Flixbus prevede l’acquisto di un biglietto unico con eventuale scalo per il cambio del mezzo di trasporto.

Prenotazioni aperte, si viaggia a partire dal 3 settembre

Già da oggi 23 luglio le prenotazioni sono aperte attraverso il sito www.flixbus.it, tramite App oppure nelle agenzie affiliate mentre il servizio prenderà il via il 3 settembre. Oltre a Cosenza e Crotone sono collegate, tra l’altro, le località di Corigliano-Rossano, Rende, Acri, Mongrassano, Pietrapaola, Spezzano Terme, Cutro, Torretta di Crucoli, Cirò Marina, Strongoli Marina. Chi parte dalle due province potrà così raggiungere direttamente alcuni centri nevralgici come Roma, Napoli, Firenze, Venezia e Torino, e con pochi cambi, le principali città europee.

Vettori dotati di ogni comfort

Flixbus mette a disposizione dei viaggiatori pullman di categoria Euro 5 o superiore, dotati di sedute reclinabili, wi fi gratuito, prese elettriche e toilette. Anche sotto il profilo delle tariffe ci saranno dei vantaggi, con prezzi concorrenziali ed offerte per l'utenza.