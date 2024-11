Via ai licenziamenti per i 245 dipendenti della Fondazione Campanella. Nero su bianco nel corso di un incontro tenuto, nella sede del Dipartimento lavoro della Regione Calabria, alla presenza del presidente della Fondazione, Paolo Falzea, e del direttore generale, Mario Martina.

Tutto ciò mentre il Tribunale di Catanzaro ha fissato al 30 giugno la nomina del commissario liquidatore. Contro i licenziamenti le organizzazioni sindacali che hanno deciso di non aderire alla procedura di licenziamento collettivo, contestata «sia in fatto che in diritto». Cgil e Cisl, poi, hanno invitato «la Fondazione a farsi parte attiva per un eventuale incontro con i soci fondatori finalizzato a trovare una più corretta soluzione ed alternativa ai licenziamenti» e si sono riservati «ogni utile azione, anche in sede giudiziaria, a tutela dei lavoratori». Le attività del polo oncologico e di ogni reparto relativo alla Fondazione sono state sospese lo scorso 2 marzo, dal momento che non si era più in grado, secondo il presidente Falzea, di procedere con le cure sanitarie per i pazienti per la mancanza di medicinali e attrezzature varie. D'altro canto, in seguito ad un incontro con il subcommissario alla Salute Andrea Urbani, si è stabilito di continuare ad erogare quantomeno i farmaci ai pazienti, ciò nell'ambito di una gestione transitoria che, con il licenziamento collettivo, vede consumarsi il suo epilogo.