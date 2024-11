Il Commissario straordinario: ‘E’ un comparto ritenuto strategico dal Presidente Oliverio, sul rilancio del quale la giunta regionale sta investendo moltissimo’

“La Regione Calabria ha provveduto ad erogare le risorse necessarie al pagamento di 4 mensilità arretrate ai dipendenti della Fondazione Terina. Nella prossima settimana è prevista l’erogazione di un ulteriore stipendio, quello relativo al mese di aprile 2016”.

È quanto dichiarato in una nota da Tommaso Loiero, Commissario Straordinario della Fondazione Terina.

“Alle recenti misure finanziarie, che hanno consentito di dare sollievo ai lavoratori , seguiranno – come peraltro annunciato dal Presidente della giunta regionale , On. Gerardo Mario Oliverio, nel corso dell’ultima riunione tra le parti sindacali e lo stesso capo dell’esecutivo , iniziative tese a rilanciare il ruolo dell’Ente, l’unico di ricerca tra quelli in house providing della Regione Calabria.

In tale direzione andranno infatti i prossimi provvedimenti amministrativi – prosegue - finalizzati alla costituzione e al conseguente avvio delle procedure per l'attivazione del laboratorio fitopatologico regionale presso le strutture della Fondazione Terina che, come è noto, dispone di competenze e di strumentazioni tali da farne tra i punti di riferimento meglio attrezzati in Italia sul fronte della ricerca e della sicurezza agroalimentare.

Un comparto ritenuto ,a ragione, strategico dal Presidente Oliverio, sul rilancio del quale la giunta regionale sta investendo moltissimo.

La riorganizzazione della Fondazione Terina ,a cui stiamo alacremente lavorando, - conclude - potrà dunque apportare un contributo fondamentale in termini di innovazione e sostegno alla produzione agroalimentare calabrese".