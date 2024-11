Dopo le proteste di questa mattina, i lavoratori della Fondazione hanno incontrato il Dirigente del dipartimento 'Presidenza' Antonio Viscomi. Durante l'incontro si è stabilito che la Regione trasferirà le risorse necessarie per garantire il pagamento di cinque mensilità pregresse

Il Dirigente generale del Dipartimento “Presidenza” Antonio Viscomi ha presieduto una riunione con i rappresentanti sindacali dei lavoratori della Fondazione Terina”, relativamente allo stato di agitazione indetto dagli stessi lavoratori. Nel corso dell’incontro si è preso atto della situazione di difficoltà in cui versa la stessa Fondazione e delle relative attività progettuali, con particolare attenzione alle condizioni dei lavoratori che, da diversi mesi, non ricevono gli stipendi. Dopo un intenso e proficuo confronto, si è deciso di istituire un Tavolo Tecnico di Coordinamento presso il Dipartimento “Presidenza”, al fine di promuovere, in tempi brevi, l’effettiva riorganizzazione della Fondazione, come previsto dalla Legge regionale n. 24 del 2013. Al riguardo, è stato fissato un prossimo incontro per venerdì 10 luglio. Si è, altresì, stabilito che, per alleviare lo stato di difficoltà dei lavoratori, nonostante le particolari criticità del bilancio regionale, la Regione attiverà, da subito, le procedure per assicurare il trasferimento alla Fondazione delle risorse necessarie per garantire il pagamento di circa cinque delle mensilità pregresse.