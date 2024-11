La parlamentare M5s Dalila Nesci ha inviato oggi un sollecito ai ministri del Lavoro, dell’Istruzione e dello Sviluppo Economico in merito all’interrogazione sul futuro della Fondazione Terina

«Spero che al consiglio comunale di domani a Lamezia Terme arrivino risposte concrete per i lavoratori della Fondazione Terina, che non possono attendere ancora, poiché da sette mesi senza stipendio». A dirlo è la parlamentare M5s Dalila Nesci che a riguardo oggi ha inviato un sollecito ai ministri del Lavoro, dell’Istruzione e dello Sviluppo Economico in merito all’interrogazione sul futuro della Fondazione Terina, presentata il 24 settembre 2014 ma senza risposta dal governo.

«La scorsa settimana – continua la parlamentare – ho incontrato il professor Antonio Viscomi, vicepresidente della giunta regionale, al fine di sollecitare gli interventi necessari per i lavoratori di Terina. Il vicepresidente è stato disponibile e ha assicurato il suo impegno per pagare gli arretrai e salvaguardare i posti di lavoro».

Nesci conclude: «Il Movimento 5 stelle seguirà con attenzione, come ha sempre fatto, l’evolversi della vicenda. Non si può più rinviare la soluzione effettiva».