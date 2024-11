Ad anticiparlo nel corso della trasmissione televisiva ‘Pubblica Piazza’ in onda su LaC è stato il consigliere regionale Mauro D’acri

55 milioni di euro da distribuire tra 700 giovani calabresi, 500 dei quali da destinare ad attività agricole e 200 ad attività extra-agricole. Ad annunciarlo nel corso della trasmissione 'Pubblica Piazza' condotta da Emily Casciaro è Mauro D’Acri, consigliere regionale. Sarebbero previsti anche 50mila euro per la nascita di startup e 40mila per gli operatori che lavorano in pianura.