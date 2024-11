Ancora fondi europei a rischio. Questa volta si tratta di quelli destinati al sociale e in tutto sono 86 milioni di euro

Sono 86 in tutto i milioni di euro di fondi europei che rischiano di tornare a Bruxelles. Il rapporto della Regione con l’Europa continua ad essere farraginoso e questa volta a non avere oliato la macchina sarebbero anche le Asp. Ma andiamo con ordine. Alla Calabria sono destinati 51 milioni di euro per anziani e bambini nell’ambito dei piani di Azione e Coesione. Ma le aziende sanitarie provinciali non avrebbero presentato gli impegni di spesa mettendo così a rischio l’erogazione della somma.

Somma che stavolta potrebbe non solo essere riversata in servizi,ma anche per spese di gestione. Detto in soldoni, i soldi europei potrebbero servire anche a portare a termine assunzioni.

Ma, purtroppo, il rischio è ancora più alto. I piani di Azione e Coesione constano, infatti, di due parti. Una è proprio quella per il sociale, l’altra, meno consistente ma comunque notevole, da 35 milioni di euro, dovrebbe confluire nei distretti socio assistenziali calabresi. Distretti che avevano già avuto via libera dal ministero dell’Interno, ma che hanno trovato un altro ingombrante stop. Si tratta delle insufficienti anticipazioni dei fondi da parte del ministero dell’Interno.