L’assessore Roccisano parteciperà al convegno promosso dalla Cassa Forense sulle opportunità e il diritto di accesso ai fondi strutturali europei ai liberi professionisti

Si svolgerà a Roma il 19 febbraio il convegno promosso dalla Cassa Forense che ha come scopo quello di far conoscere le opportunità e il diritto di accesso ai fondi strutturali europei anche ai liberi professionisti.

Il convegno- informa una nota dell’Ufficio Stampa della Giunta- affronterà tre aspetti importanti, articolandosi in tre sessioni. La prima sessione avrà come tema centrale l’apertura dei fondi europei ai professionisti nel piano delle politiche per la crescita, la seconda si concentrerà sul tema ”Regioni e professioni . L’accesso ai bandi strutturali europei di Professionisti ed Avvocati alla luce dell' attuale contesto normativo ed economico” e vedrà un confronto tra i vari presidenti ed esponenti di regione.

A rappresentare la Calabria saranno l’assessore regionale al Lavoro, Scuola, Welfare e Politiche giovanili dott.ssa Federica Roccisano e il consigliere di maggioranza Giuseppe Aieta . Il convegno si chiuderà nel pomeriggio con la terza sessione durante la quale discuterà di fondi europei a sostegno delle esigenze degli avvocati.

”Un’ occasione importante per i liberi professionisti- sottolinea l'assessore Roccisano- che rappresenta una ulteriore espressione della sensibilità e dell’interesse che la Regione ha dimostrato e dimostra verso il mondo del lavoro, in tutte le sue sfaccettature . ”