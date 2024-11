Il commissario Ue alle Politiche regionali Corina Cretu: ‘Ci sono Regioni in cui continuiamo a pompare soldi da anni e non se ne vedono i risultati’

Una nuova nota di demerito arriva dall’Unione Europea, questa volta a dare la bastonata alla Calabria è il commissario Ue alle Politiche regionali Corina Cretu: “Ci sono Regioni in Ue - ha detto - in cui continuiamo a pompare soldi da anni e non se ne vedono i risultati. Questo accade anche in alcune Regioni dell’Italia del sud. Dobbiamo analizzare la situazione, capire perché accade. Sono pronta ad andare sul posto per incontrare le autorità locali”.

Dopo aver ricordato che Calabria e Campania non hanno ancora inviato i piani per la programmazione 2014-2020, la rappresentante dell’ Unione ha spiegato: “Abbiamo avuto una discussione proficua con le autorità italiane, ed abbiamo spiegato loro che non siamo qui per punire, ma per aiutare. Il mio compito è quello di mitigare tutte le discrepanze in Ue, forse i beneficiari non conoscono tutte le opportunità”.