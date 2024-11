Vertice, a Reggio Calabria, tra la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, il presidente della regione Calabria Mario Oliverio, il presidente della Sicilia Crocetta e della Campania Caldoro. Con loro anche Delrio e De Vincenti

Visita, questa mattina della Commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, a reggio calabria. La commissaria ha incontrato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il presidente della Sicilia, Rosario Crocetta e il presidente della Campania, Stefano Caldoro. Con loro anche il neo Ministro dei Trasporti Graziano Delrio ed il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. Prima del vertice a Palazzo Campanella, la Cretu è stata accompagnata per un visita guidata al museo archeologico nazionale di Reggio Calabria dove ha potuto ammirare i Bronzi di Riace.

“Certamente il tasso di utilizzazione dei fondi è sotto la media – ha sottolineato la Commissaria Cretu – ma con il nuovo programma governativo speriamo si possa procedere più speditamente in questa parte finale”. La notizia è che L’Europa non concederà alcuna proroga sulla spesa dei fondi comunitari. La scadenza è inesorabilmente il 31 dicembre 2015.

“Abbiamo già raggiunto – ha sostenuto il ministro Delrio – ottimi obiettivi di spesa dei fondi comunitari nel 2014 e stiamo lavorando per continuare a usare i fondi di coesione che sono importantissimi per dare sviluppo e lavoro al Sud e al Paese che lo meritano”. “Il commissario Cretu – ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture – mostra un'attenzione concreta e particolare all'Italia e la ringraziamo per questo. Stiamo già lavorando con il sottosegretario De Vincenti e con i presidenti delle Regioni per fare in modo che l'Italia faccia dimenticare un'immagine di se segnata da una spesa lenta e inefficace dei fondi”.

“Abbiamo verificato il livello di attuazione dei programmi dei Fondi Ue, che sta accelerando in modo serio”. Ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, al termine dell'incontro.