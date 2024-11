Graziano Delrio risponde a Corina Creu, commissario europeo alle politiche regionali, che nei giorni scorsi aveva chiesto più controllo sui fondi Ue che arrivano in Calabria

“La Commissaria Ue mi ha rappresentato la volontà di collaborare al monitoraggio stretto dei fondi in queste regioni, e come sapete abbiamo già task force operative in Campania, Calabria e Sicilia, che stanno monitorando la conclusione del settennato. Rafforzeremo questa collaborazione con la Commissione per garantire un esito positivo” dell'assorbimento dei fondi strutturali. Così risponde il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, sulla task force annunciata dal commissario europeo alle Politiche regionali, Corina Cretu.