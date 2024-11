L’eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara interviene sul caso dei fondi Ue non spesi, e chiede un impegno al nuovo governo regionale, che dovrà privilegiare trasparenza e competenza.

Il caso dei Fondi Ue non spesi è stato al centro dell’attenzione nelle recenti elezioni regionali, che hanno visto la vittoria di Mario Oliverio. E a lui si rivolge l’eurodeputata grillina Laura Ferrara.



“E' stata una campagna elettorale incentrata sui fondi europei, quelli ancora sospesi della gestione 2007-2013 e quelli della nuova programmazione, un'opportunità che non possiamo permetterci di perdere – scrive in una nota la Ferrara - Su questi temi si è speso prima del voto anche Mario Oliverio, eletto neo governatore dai calabresi. È a lui che oggi chiedo massimo impegno - così come ha promesso - affinché il territorio non si lasci sfuggire questo ulteriore treno”.



“Se le risorse inviate da Bruxelles - prosegue - non sono state pienamente utilizzate è anche colpa della classe politica, incapace di veicolare nella giusta direzione i milioni di euro messi a disposizione. In qualità di unica calabrese eletta al Parlamento Europeo farò tutto ciò mi è possibile per contribuire ad una corretta informazione ai cittadini ed un controllo sulla trasparenza e la correttezza nella gestione dei fondi da parte della nuova Giunta. Lo stesso Oliverio invocava durante la campagna elettorale l'avvio di una task force con duplice obiettivo: 'da un lato rendere noto ai calabresi in che modo sono stati gestiti finora i fondi Ue, dall'altro accelerare sulla strada del corretto utilizzo di queste risorse'. Bene, noi del Movimento 5 Stelle rimaniamo in attesa di questa operazione verità, ragion per cui auguro al nuovo Presidente della Giunta un buon lavoro teso al bene della nostra terra e di tutti i calabresi, fermo restando che continueremo a vigilare sugli impegni assunti nel rispetto del ruolo e delle reciproche opinioni politiche”.