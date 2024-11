La Calabria rischia il disimpegno dei Fondi Por 2007-2013. Sono fermi al 70%

Il Programma operativo nazionale Reti e mobilità ed i Programmi regionali di Sicilia, Campania e Calabria 2007-2013 continuano ad arrancare nell'assorbimento dei fondi Ue. A fronte di regioni come Val d'Aosta o Liguria, al 98% e al 95% dell'assorbimento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr; dati della Commissione Ue) per il periodo 2007-2013, il Pon Reti e mobilità col 57% ed i Programmi regionali di Sicilia (66%), Campania (68%) e Calabria (70%) restano in difficoltà e rischiano il disimpegno dei fondi.