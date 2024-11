Michele Lucente è stato confermato alla guida di Fondimpresa Calabria dall’assemblea dei soci riunitasi a Catanzaro per nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. Fondimpresa, il Fondo interprofessionale costituito da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, attraverso le sue organizzazioni regionali - spiega un comunicato - mette a disposizione delle aziende aderenti tre diversi canali di finanziamento per la formazione del proprio personale, con l’obiettivo di promuoverne il miglioramento continuo e supportarne la crescita.

«Voglio ringraziare Unindustria Calabria e Cgil, Cisl e Uil regionali per la rinnovata fiducia nei miei confronti. In questi anni, grazie all’impegno dei vice che mi hanno affiancato, Raffaele Mammoliti ed Enzo Musolino, e dei colleghi del Consiglio di amministrazione, siamo riusciti quasi a triplicare il numero dei piani formativi presentati. Le imprese che aderiscono a Fondimpresa - ha aggiunto Lucente - hanno bisogno di fare formazione per innovare e crescere. Lavoreremo nei prossimi tre anni per garantire agli imprenditori un’assistenza sempre più capillare e per aumentare l’impegno di spesa sul Conto formazione».

Alla vice presidenza di Fondimpresa Calabria è stato nominato Benedetto Cassala, su designazione dei sindacati regionali: «Il nostro impegno - ha spiegato - sarà rivolto a promuovere l’utilizzo delle opportunità offerte da Fondimpresa per garantire una formazione sempre più qualificata delle maestranze». Nel Consiglio di Amministrazione sono stati nominati Caterina Vaiti, Pino Grandinetti, Rosario Branda e Dario Lamanna.

All’Assemblea di Fondimpresa Calabria ha partecipato il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara: «Le nostre imprese hanno bisogno di una formazione di qualità e proiettata verso un concreto rafforzamento delle competenze delle risorse umane aziendali sul digitale e sulla transizione ecologica. Fondimpresa svolge un ruolo di primo piano sul tema della formazione e l’Articolazione territoriale della Calabria continuerà a svolgere attività di promozione e di assistenza alle Aziende aderenti al Fondo».