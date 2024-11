Si sta per concludere Expo Kasa, ancora due gli eventi imperdibili programmati per il weekend. La fiera dedicata all’arredamento e al food, ospitata dall’area fieristica del Centro Commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi, si è aperta una settimana fa con i migliori auspici anche per il tessuto economico di una terra difficile in cui spesso le aziende sono martoriate.





«Questa fiera è una vetrina importante per l’imprenditoria locale. Rappresenta la voglia di rivalsa e di rilancio di un territorio. Un segnale forte che deriva dalla vivacità e dal dinamismo dei nostri imprenditori e dei nostri artigiani», spiegava Samuele Furfaro, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, in occasione dell’inaugurazione della manifestazione.





Ma non solo stand espositivi con un’ampia gamma di prodotti indispensabili per la casa e grandi offerte per il pubblico, Expo Kasa è anche spettacolo dove protagonisti sono il food e il beverage. Nei primi sette giorni di fiera non sono mancati ospiti d’eccezione come il campione italiano di Bartender Style, Omar Masso, in uno show con tanto di intrattenimento musicale live a cura dei Power of Funk, gare amatoriali per aspiranti pizzaioli che si contendevano il viaggio messo in palio dall’organizzazione, e ancora show cooking organizzati dal Centro Enogastronomico di Laureana di Borrello, e il concorso culinario che ha visto sfidarsi gli allievi della scuola Ipssar “Renda” di Polistena.





La manifestazione focalizzata su nuovi settori ma pur sempre sulla scia delle ormai consolidate fiere Wedding Expo e organizzata da “Mediterranea Comunicazioni” di Antonio Rositano e “La Rosa Fiere” di Vincenzo La Rosa, sta riscuotendo grande successo e rimarrà visitabile anche nel fine settimana.





Programmato per Sabato 23, alle ore 16, un prestigioso evento: lo chef Emanuele Mancuso, allievo di Gualtiero Marchesi, reduce dal programma televisivo Cuochi d’Italia e presto protagonista nella cucina di Villa Crespi insieme ad Antonino Cannavacciulo, presenterà per il pubblico di Expo kasa “La Calabria nel Piatto”.





Mentre per Domenica 24 ad intrattenere i visitatori della fiera, aperta dalle 10 alle 20.30, sarà lo chef Antonio Chirico che alle 16 presenterà il suo show cooking “Mediterranean Food Show”.