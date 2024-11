Il Consiglio Direttivo di Confindustria Cosenza ha designato all'unanimità l'imprenditore Fortunato Amarelli alla presidenza dell'associazione per il prossimo quadriennio. Subentrerà a Natale Mazzuca, non rieleggibile per il principio di rotazione obbligatoria delle cariche. Il passaggio di testimone sarà formalizzato nell’Assemblea Generale dei soci già convocata per il prossimo mese di settembre.

Generazioni di imprenditori

Fortunato Amarelli, 46 anni, amministratore delegato della Fabbrica di Liquirizia di Rossano, rappresenta la dodicesima generazione di una famiglia di imprenditori operante nel settore sin dal 1731. L’azienda presente in oltre 26 paesi, è fra le poche di liquirizia ancora attive nel mondo ed ha contribuito sensibilmente al recupero di una tradizione dolciaria tutta italiana prossima alla scomparsa. Determinante in tal senso è stata anche la realizzazione del Museo della Liquirizia, visitato nel 2018 da circa 60 mila persone.

Guardare al futuro

Nel tempo ha ricoperto gli incarichi di presidente dei Giovani Imprenditori, di componente del comitato di presidenza di Confindustria Cosenza e di presidente della sezione agroalimentare di Confindustria Cosenza e di Unindustria Calabria. Nel ringraziare per il lavoro svolto l'uscente Natale Mazzuca, che mantiene la carica di presidente di Unindustria Calabria, Amarelli ha auspicato di poter «continuare a lavorare per rafforzare il ruolo dell’Associazione come elemento innovatore del territorio, di interprete e protagonista delle dinamiche socio-economiche del contesto, continuando a guardare in prospettiva, mettendo in campo iniziative ed attività che sappiano affrontare tanto le problematiche congiunturali quanto quelle connesse allo stimolo ed alla creazione di nuove opportunità di mercato».