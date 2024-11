La zona è interessata da sprofondamento dello slargo, associato a un movimento franoso in continua evoluzione. Il presidente Oliverio ha assicurato massimo impegno

Un tavolo tecnico con il capo della protezione civile regionale Carlo Tansi e Nello Gallo, delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria, per fare il punto della situazione sulla frana che da quasi due anni sta insistendo nel quartiere Maietta, cuore del centro storico di Caulonia. Una ricognizione utile per programmare gli interventi che si renderanno necessari a garantire l’agibilità, la messa in sicurezza e il ripristino del sito. Con loro anche il sindaco Caterina Belcastro, il vicesindaco Domenico Campisi e gli assessori Dimasi, Tucci e Cavallo.

!banner!

I lavori di messa in sicurezza dell’intero quartiere sono già iniziati e la zona è stata interdetta al traffico. Ma non basta. Perché con la stagione delle piogge alle porte, il rischio di un peggioramento è più che concreto. A preoccupare sono le numerose voragini sulla strada e le crepe ormai visibili ad occhio nudo sui muri delle case. La zona è interessata da un notevole sprofondamento dello slargo, associato a un movimento franoso in continua evoluzione. Soltanto pochi giorni fa il governatore Mario Oliverio ha assicurato l’impegno, soprattutto economico, della Regione per il recupero dell’intera area.

Ilario Balì