Nell’ambito delle battaglie sindacali di Coldiretti Calabria “Giù le mani dalla Dieta Mediterranea” è stato presentato a Tropea venerdì 26 luglio presso il Tropis Hotel Centro Benessere il libro “Manuale di sicurezza alimentare. Informazioni curiosità e dintorni”, a cura di Anna Cerchiaro e Maria Capellupo.

Un libro dal taglio informativo, oltre che pratico e applicativo, nato per promuovere la consapevolezza di quanto sia importante una corretta informazione alimentare per rispondere al disorientamento dei più di fronte all’enorme offerta di cibo della società contemporanea. L’evento è stato organizzato da Coldiretti Calabria, da sempre impegnata a tutelare la Dieta Mediterranea da ogni tentativo di attacco e imitazione e per difendere gli interessi dei cittadini e delle aziende agricole. In collaborazione con il GAL Terre Vibonesi e ADI - Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica - Calabria

L’incontro è stato moderato dal Delegato Nazionale di Giovani Impresa Coldiretti Enrico Parisi. Il libro sarà presentato e distribuito nelle scuole calabresi.

Sempre nella sala Albino dell’Hotel Tropis, si è svolta un’ora prima l’assemblea regionale dei giovani agricoltori che all’unanimità hanno eletto Francesco Bilardi come nuovo delegato regionale Coldiretti giovani impresa Calabria.

Francesco Bilardi 28 anni, è il nuovo delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa Calabria, nominato all’unanimità durante l’assemblea regionale che si è tenuta a Tropea. Francesco sostituisce Enrico Parisi, impegnato nella carica di delegato Nazionale Giovani Impresa Coldiretti.

Titolare dell’azienda agricola Anoneto Bilardi Reggio Calabria, che dal 1988 produce frutti tropicali a Reggio Calabria, dove questi particolari prodotti trovano una perfetta condizione microclimatica e pedoclimatica. Francesco conduce l’azienda insieme ai suoi due fratelli Paolo e Fabrizio, che con amore e passione coltivano annona, mango, avocado, passion fruit e agrumi come arance, limoni e bergamotto.

Bilardi, neo delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa e delegato provinciale di Reggio Calabria, ha ringraziato l’assemblea regionale e la struttura Coldiretti per la fiducia e, inoltre, il delegato uscente per il lavoro svolto in questi anni, dove i giovani sono stati sempre protagonisti in prima linea nelle battaglie sindacali.