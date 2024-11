È urgente «sbloccare le risorse relative al bando Valorizzazione dei Borghi, Progetto Strategico dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell’offerta turistica e culturale per i Comuni».



Lo afferma il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, in una precisa richiesta indirizzata al presidente della giunta regionale della Calabria, Jole Santelli e al suo vice, Nino Spirlì.



Il comune arbereshe è destinatario di un finanziamento di un milione e 488mila euro come da decreto dirigenziale del 16 gennaio del 2020 che aveva approvato una graduatoria provvisoria. Ma da allora «non si capisce quali siano i reali motivi perché appare tutto fermo» nonostante «un preciso impegno dell’Assessore Spirlì a rendere nell’immediatezza fruibili i fondi a suo tempo previsti». Per il sindaco di Frascineto serve una «definitiva chiarezza, anche al fine di evitare confusione tra i comuni che aspettano di poter cantierizzare i lavori».



Con quei soldi e sulla base di quei progetti di riqualificazione si potrebbero avviare opportunità di lavoro, «creare un indotto, realizzare opportunità di sviluppo lontane da visioni assistenzialistiche e soprattutto dare a quanti amano la nostra terra il ritorno alla speranza, per tornare a intravedere un futuro positivo» ha aggiunto il primo cittadino arbereshe.



La crisi che si vive sui territori, anche alla luce degli effetti del Covid 19, «non ci permette di tergiversare e perderci in logiche che non hanno ragione di essere». Inoltre per Catapano sarebbe auspicabile intervenire nelle varie fasi del bando, dalla fase progettuale fino a quella di collaudo e quindi rendicontazione, «snellendo e semplificando i vari processi di gestione con enormi benefici in termini di tempi e costi.». Oltre al bando dei borghi anche altre misure già con decreti attuati, attendono di poter essere utilizzate con i fondi destinati ai comuni.