«Ho portato all’attenzione dell’assessore Staine la necessità di istituire nuovi treni regionali per i cittadini della fascia jonica e le problematiche legate alle coincidenze dei treni regionali Sibari-Paola con i Frecciarossa Paola-Roma». Lo riferisce in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà che aggiunge: «Per consentire infatti all’utenza di poter fruire in maniera ottimale dei Frecciarossa disponibili è necessario sia un incremento dell’offerta regionale proveniente dalla Sibaritide sia una rimodulazione degli orari dei regionali da Sibari a Paola che, ad oggi, non permettono di fruire a pieno del servizio ferroviario che raggiunge la Capitale».

«Dall’ultima interlocuzione tenuta con l’assessore Staine - prosegue - ho appreso che tali mie richieste sono state portate all’attenzione di Trenitalia. Per quanto attiene all’adeguamento degli orari è in corso uno studio al fine di offrire più opportunità ai cittadini provenienti da Sibari di raggiungere Roma. Reputo difatti necessario – conclude Scutellà – non solo che venga incrementata l’offerta dei treni regionali, ma anche che venga attuato con urgenza un adeguamento degli orari affinché venga consentito ai pendolari di poter usufruire al meglio del servizio Alta Velocità offerto e non essere costretti ad attendere per ore la prima coincidenza utile con destinazione Roma».