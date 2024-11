Iniziativa a Paola organizzata dal consigliere provinciale Graziano Di Natale, con Occhiuto, Manna e Perrotta

La chiusura del tunnel del Santomarco, sedici chilometri scavati nella montagna per unire la ferrovia tra Paola e Cosenza, è un problema per l’intera provincia come testimoniato dalla partecipazione dei sindaci Occhiuto e Manna alla iniziativa promossa nella città del Santo da Graziano Di Natale, consigliere provinciale, per richiamare l’attenzione delle istituzioni sui disagi quotidiani che lo stop dei treni ha determinato sull’intero comprensorio.

Dopo il dissequestro si attendono i lavori di ripristino di Rfi

La procura ha dissequestrato la galleria, adesso tocca ad Rfi compiere i lavori necessari per consentire la riapertura del traffico in piena sicurezza. L’incidente del 6 dicembre è stato la conseguenza delle annose carenze di manutenzione, più volte denunciate dai viaggiatori e dallo stesso personale di Trenitalia, su cui la magistratura sta indagando. In piazza ci sono gli amministratori locali, sindacalisti, ma soprattutto lavoratori pendolari e studenti, le categorie che soffrono maggiormente l’interruzione della tratta. Al blocco dei binari poi, si aggiungono gli ostacoli presenti sulla statale 107, dove per le frane e per lavori in corso nella galleria della Crocetta, la percorrenza viene rallentata da una serie di sensi unici alternati.