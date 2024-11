È la denuncia del consigliere regionale Giuseppe Graziano: ‘Finora da quanto risulta dal sito della Regione Calabria sono stati emessi solo tre mandati di pagamento’

“Avviare i giovani al lavoro, attraverso training remunerati, garantendo delle agevolazioni alle imprese aderenti al progetto. Troppo bello per essere vero! Perché la misura rivoluzionaria di Garanzia Giovani, varata dal Governo Renzi con l’avallo dell’Unione europea, pare si stia rivelando l’ennesima scatola vuota. Ben impacchettata con tanto di propaganda in pieno stile Pravda, ma senza reale copertura economica”.

Questo è quanto dichiarato dal consigliere regionale e fondatore del movimento politico-culturale “Il Coraggio di Cambiare l’Italia” Giuseppe Graziano che continua: “A quanto pare la stragrande maggioranza dei circa 80mila tirocinanti under 28 che hanno aderito con grande entusiasmo al progetto partito nel maggio scorso, pur avendo terminato il loro periodo di apprendistato, non hanno ancora ricevuto alcuna remunerazione. E a pagarne le maggiori conseguenze, come al solito, sono i giovani del Sud, tra i più numerosi ad aver aderito al programma e che hanno salutato con entusiasmo questa opportunità, rimanendone puntualmente delusi. Dove sono i soldi? Perché non è stato sfruttato il canale di finanziamento comunitario?”.



Graziano fa sapere inoltre che presenterà un’interrogazione alla Giunta Oliverio per sapere quali iniziative intende intraprendere il Governo calabrese, competente in materia, per provvedere al pagamento delle spettanze per i tirocinanti.

“Se da un lato la misura governativa ha riscosso grande successo in termini di partecipazione, dall’altra l’impegno delle Istituzioni sta venendo meno. La maggior parte dei tirocinanti che pur avendo iniziato da mesi il percorso formativo, ed in alcuni casi addirittura avendolo terminato, non ha ancora percepito alcun compenso.



Finora da quanto risulta dal sito della Regione Calabria sono stati emessi solo tre mandati di pagamento. E bisogna capire con quali criteri vengono effettuati tali provvedimenti di liquidazione e se questa disfunzione è dovuta a ritardi di trasferimento da parte del Ministero del Welfare, all’Inps o ad altre motivazioni sconosciute. Ecco perché chiedo alla Giunta Oliverio – conclude Graziano - di essere solerte nell’accelerare i mandati di pagamento e di avviare le opportune verifiche affinché simili e inaccettabili ritardi, a discapito dei nostri giovani e delle loro famiglie, non abbiano più a verificarsi”.