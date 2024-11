Oggi nuova puntata di Generazione#, il programma rivolto alle nuove generazioni condotto da Raffaella Salamina.

Con i ragazzi dell'Istituto Industriale “E. Scalfaro” di Catanzaro si affronterà il tema del lavoro, del precariato giovanile, Reddito minimo garantito, le opportunità di ?#‎GaranziaGiovani? per i giovani calabresi, l'apprendistato e l'alternananza scuola-lavoro.



