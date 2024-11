Il sottosegretario è intervenuto a Lamezia nell’ambito dell’incontro “Impresa, Sviluppo e Sanità nella Regione Calabria”

Si è svolto oggi il Convegno organizzato a Lamezia Terme dal Coordinatore Carnovale e dal presidente Ferraro di Alternativa Popolare dal titolo "Impresa, Sviluppo e Sanità nella Regione Calabria" presso la Biblioteca Comunale a cui hanno preso parte il sottosegretario Antonio Gentile, il senatore Piero Aiello, il consigliere regionale Giuseppe Gentile e Giuseppe Graziano a coordinare i lavori il direttore del Corriere della Calabria, Paolo Pollichieni. Durante il suo intervento il sottosegretario di Stato Antonio Gentile ha dichiarato: "La Calabria é la Regione più povera d'Italia con un Pil pro capite inferiore del 48 per cento rispetto al centro-nord. Mentre il tasso di occupazione nel nostro sud é pari al 47 per cento contro il 69 del centro-nord e in Calabria addirittura questo dato scende al 41 per cento".

"Bastano questi numeri - prosegue Gentile - per dare la misura del gap, ancora molto ampio, esistente tra nord e sud del paese. Si registrano però segnali incoraggianti. Infatti nell'ultimo biennio l’industria manifatturiera al sud è cresciuta del 7 per cento contro una media nazionale del 3.

Ciò dimostra - sottolinea il senatore Gentile - che lo sforzo riformatore del Governo negli ultimi anni attraverso le misure Jobs Act, riduzione delle tasse specie sull’iimpresa, pacchetto Industria 4.0 e Concorrenza ha avuto una speciale attenzione per il Sud e in particolare, consentitemi di dirlo, per la nostra Calabria. Per la quale sono stati anche stanziati 145 milioni di euro grazie ad un accordo di programma per i settori agro-alimentare e turismo".

"In Calabria - è l’analisi del Sottosegretario - è stata approvata la prima ZES d'Italia nell’;area portuale di Gioia Tauro; è stato ampliato il credito d’imposta con l’istituzione di un Fondo a sostegno della crescita delle piccole e medie industrie e c’è il Programma Resto al Sud che investe nelle Regioni meridionali 1 miliardo e 250 milioni destinati ai giovani imprenditori under 35". "Qui però - é l’auspicio di. Gentile - dobbiamo essere bravi a saper spendere le risorse e soprattutto a dare una direttrice di marcia negoziando un nuovo rapporto di fiducia reciproca fra Stato e Regione".

"L’esempio della gestione della Sanità nella nostra regione è quanto di più deleterio e contraddittorio possa esistere in quanto questa forte divaricazione fra il commissario di Governo e il presidente Oliverio sta provocando solo disastri. AP ha sempre lavorato per comporre le divisioni, superare gli ostracismi, difendere i livelli di assistenza. Perciò abbiamo invitato il ministro Lorenzin a proseguire sulla strada del dialogo e a prendere in mano l’incresciosa situazione".