A darne comunicazione l'Enac. I lavori proseguiranno con la seduta pubblica convocata per domani per la verifica della completezza delle offerte

Sono la Sacal Spa e l’Ase Spa, le uniche due società ammesse da Enac a partecipare alla gara per l’affidamento della gestione degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, infatti, «all’esito delle verifiche sulle domande di partecipazione e sulla correlata documentazione amministrativa prodotta dalle società che hanno presentato la domanda di partecipazione – si legge in una nota - rende noto che le società ammesse alla gara ad evidenza pubblica bandita dall’ENAC per l’affidamento della concessione trentennale della gestione totale degli Aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone, sono: ASE S.p.A e Sacal S.p.A».

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha già inviato le relative comunicazioni alle società interessate.

«I lavori – si legge ancora nel comunicato dell’Enac - proseguiranno con la seduta pubblica convocata per domani, del 10 novembre, per la verifica, da parte del RUP, della completezza delle offerte delle società ammesse, contenute nelle rispettive Buste B, che verranno consegnate alla Commissione giudicatrice che proseguirà i lavori in sedute riservate».