Un ricco e ambizioso programma di opere pubbliche che potrebbero cambiare il volto di Gioia Tauro è stato presentato stamattina alle ore 12 in conferenza stampa dal sindaco della città del Porto Aldo Alessio, affiancato dai responsabili degli uffici dei lavori pubblici Francesco Carpinelli, Caridi e Domenico Monea. È stata illustrata un’ampia panoramica sui prossimi cantieri che l’amministrazione sta portando avanti. Complessivamente le spese ammonteranno a 73,6 milioni di euro, di cui 35,6 milioni di opere pubbliche già finanziate e 38 milioni di euro per progetti pronti per essere finanziati (11,4 milioni di euro provengono da finanziamenti Pnrr).

«Nonostante le scarse risorse nella pianta organica comunale, con i nostri uffici siamo riusciti a mettere in piedi un corposo programma di opere pubbliche – ha dichiarato il primo cittadino gioiese – . Prima non potevamo, poiché eravamo invasi dai debiti, non c’erano fondi. Ora stanno aumentando le entrate e abbiamo liquidità che ci consente di operare anche con fondi di bilancio. In futuro per essere più operativi bisogna potenziare l’organico degli uffici. Ci si augura che chi venga dopo di noi non smonti ciò che stiamo costruendo. Lavorerò per dare continuità amministrativa». Ecco le opere pubbliche illustrate

Città tra due fiumi: pista ciclabile e pontile

«Progetto già presentato, in corso di validazione. Tramite quasi 5 milioni e mezzo di euro di fondi Pnrr si realizzerà una pista ciclabile che parte dalla darsena di servizio del Porto, si collegherà con l’altra pista ciclabile che sta facendo l’autorità portuale fino a San Ferdinando, quindi procederà sul lungo fiume e poi sul lungomare fino alla Ciambra. Il pontile, di cui siamo noi i proprietari e non il demanio marittimo e né la capitaneria, verrà consolidato, ristrutturato e abbellito».

La Brezza Marina

«Entro 15 giorni presenteremo il progetto. Il finanziamento riguarda per ora la sola progettazione. Si agirà nella zona dello stabile industriale ex Sidac, offrendo alla città un parco urbano di circa 15 mila metri quadrati. Fungerà da polmone verde nel quartiere marina, insieme al Parco dei Cardi, altro progetto con fondi Pnrr da 6,4 milioni di euro di cui i lavori sono già aggiudicati. È stato approvato anche il progetto Percorsi verdi in città da 4.3 milioni di euro. Con il nuovo anno è subentrata una normativa diversa, gli uffici stanno adeguando le procedure e si partirà».

Messa in sicurezza strade comunali

«Con fondi comunali, 400 mila euro, si asfalteranno strade incompiute, tipo traversa Via Siena e la parallela di Via Giovanni XXIII. La gara è stata aggiudicata. I lavori partiranno a breve e si interverrà per risanare anche altri tratti di strade ammalorate. Si eseguiranno, con 88 mila euro, anche lavori di manutenzione del patrimonio comunale, come ad esempio interventi in alcune scuole o zone che hanno bisogno di manutenzione. Ci sarà una sistemazione dei marciapiedi della città attraverso 215 mila euro. Il progetto è esecutivo, pronto per metà febbraio con aggiudicazione lavori che riguarderanno anche Via Giovanni XXIII, dove sono stati tagliati gli alberi».

Centro per l’impiego

«È stato consegnato il verbale di consegna lavori per un importo di 1.2 milioni di euro che vedrà la realizzazione di un grande centro nell’immobile confiscato di Palazzo Oliveri. I lavori inizieranno quanto prima. È stato programmato da noi insieme al centro per l’impiego regionale che gestirà gli uffici. Saranno assunti 75 dipendenti».

Casa rifugio centro antiviolenza

«In corso di progettazione per un importo di 2 milioni di euro. Stiamo spingendo si finisca prima possibile. Poi ci sarà la validazione e la gara per l’appalto. Nascerà nel palazzo confiscato dove agisce l’associazione Alaga. Verrà riorganizzata anche l’area circostante con realizzazione di piazzetta e verde pubblico».

Progetti Agenda urbana

«Siamo convinti che bisogna demolire, senza sobbarcarsi gravosi costi di ristrutturazione per poi non cambiare effettivamente nulla. Si faranno strutture nuove. Siamo nella fase di analisi propedeutica per la demolizione degli edifici: Palazzo Copelli, dove nasceranno alloggi per categorie fragili; scuola Pentimalli; edificio ex Euromotel. La progettazione è in corso di completamento. Anche al cimitero, da fine febbraio, verranno eseguiti lavori di manutenzione della facciata e dei servizi igienici, per un importo di 71 mila euro. Sono state anche aggiudicate le gare per la messa in sicurezza delle palestre delle scuole Montale e Stella Maris, per un importo di 506 mila euro ciascuno. Siamo stati veloci poiché il sindaco è stato nominato commissario straordinario ad acta per l’edilizia scolastica e abbiamo snellito i tempi burocratici. È stato sottoscritto il verbale di consegna lavori all’interno dell’asilo San Filippo Neri, per un importo di 1.2 milioni di euro».

Stadio Polivalente

«Il progettista ha preparato il progetto, che attraverso 150 mila euro ci permetterà di dare l’agibilità allo stadio. Adesso siamo nella fase in cui dobbiamo chiedere il parere all’Asp e ai Vigili del fuoco. Una volta acquisiti i pareri, dipende da queste tempistiche, si partirà con l’esecuzione dei lavori che saranno affidati per via diretta. Avevo detto che sarebbero stati finiti entro il 31 dicembre, ma il progettista nell’impianto ha trovato delle strutture obsolete costruite con regolamenti di trenta anni fa, non adeguate alle nuove normative. Si è dovuta rivedere tutta la progettazione. Quindi sono intercorsi ritardi tecnici, non di volontà dell’Ente. Ritardi comprensibili, poiché si sono riscontrate anomalie che si sono dovute superare».

Largo Affaccio, Centro storico

«Abbiamo trovato dei fondi, 49 mila euro, per sistemare Largo affaccio e demolire quella costruzione fatiscente con pilastri a vista. Abbiamo deciso di agire una volta acquisiti gli atti che evidenziano la possibilità di intervenire senza che nessuno chiami per danni erariali l’Ente. Si realizzerà un'unica piazza, attraverso un progetto di abbellimento. Già sono stati consegnati i lavori. Nell’arco di due mesi la Piazza sarà consegnata alla città».

Durante la conferenza si è annunciato anche il completamento dell’isola ecologica in zona Ponte vecchio. A giorni ne verrà data l’ufficialità. Sono stati conclusi i lavori anche presso la Chiesa dell’Immacolata. In zona Ciambra sono terminati i lavori maggiori. Rimangono piccole opere da eseguire, quali videosorveglianza e pubblica illuminazione.

A Palazzo Baldari nel centro storico si è pronti per accogliere il museo. Le sale del palazzo saranno completamente destinate solo a questo fine. I locali delle Cisterne in Via Roma continueranno ad ospitare, per tutta la loro ampiezza, la biblioteca comunale.