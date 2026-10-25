Via libera al programma straordinario di investimenti per il primo terminal container d'Italia: il piano di MCT unisce automazione, aiuti di Stato e 200 posti di lavoro prioritari per chi è in cassa integrazione o mobilità

L'hub portuale di Gioia Tauro, primo terminal per il traffico container in Italia e snodo cruciale per il transhipment nel Mediterraneo, si appresta a vivere una nuova fase di espansione infrastrutturale ed occupazionale. Attraverso la formalizzazione di un Accordo di Sviluppo che vede coinvolti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), l'agenzia Invitalia, la Regione Calabria e la società concessionaria Medcenter Container Terminal S.p.A. (MCT), è stato varato un programma straordinario di investimenti pari a 93,6 milioni di euro.

L'iniziativa, formalizzata dalla Giunta Regionale della Calabria con la delibera n. 665 del 14 ottobre 2026 — previa attestazione di compatibilità finanziaria siglata dal Dipartimento Bilancio —, mira a decongestionare i piazzali del terminal, incrementare l'efficienza operativa dello scalo ed elevare la capacità ricettiva per assorbire i crescenti volumi commerciali del gruppo MSC.

Il quadro finanziario: la struttura dei finanziamenti e delle agevolazioni Il piano industriale poggia su una solida architettura finanziaria che combina capitale privato e risorse pubbliche a fondo perduto. L'investimento complessivo da 93.600.000,00 euro sarà sostenuto in larga parte da MCT, affiancato da un pacchetto di agevolazioni pubbliche pari a 29.720.000,00 euro, strutturato nel rispetto dei limiti di intensità d'aiuto per le grandi imprese previsti dalla disciplina comunitaria (Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027): Quota MIMIT: Il Ministero garantisce la quota maggioritaria del contributo pubblico con 29.326.530,61 euro attinti dal fondo dedicato ai Contratti di Sviluppo.

Il Ministero garantisce la quota maggioritaria del contributo pubblico con attinti dal fondo dedicato ai Contratti di Sviluppo. Cofinanziamento Regione Calabria: L'ente regionale partecipa con un contributo diretto di 1.000.000,00 di euro a valere sul bilancio dell'esercizio 2026.

L'ente regionale partecipa con un contributo diretto di a valere sul bilancio dell'esercizio 2026. Costi di gestione e monitoraggio: Il fabbisogno finanziario complessivo dell'intervento ammonta a 30.326.530,61 euro, comprendendo 606.530,61 euro destinati alla copertura delle attività istruttorie e di gestione espletate da Invitalia. L'orizzonte temporale degli investimenti fisici copre l'arco 2024-2027, mentre l'efficienza contrattuale dell'Accordo si estenderà fino al 31 dicembre 2030.

Innovazione tecnologica e logistica: automazione in banchina e nei piazzali Il cuore strategico del programma risiede nella transizione verso sistemi ad alta automazione, indispensabili per mantenere la competitività dell'infrastruttura calabrese nei confronti dei principali hub transitori mondiali. L'introduzione di nuovi macchinari ad avanzata tecnologia mira a ridurre drasticamente i tempi di sosta delle portacontainer in banchina (vessel turnaround time). Gli interventi di potenziamento previsti includono: Automatic Stacking Cranes (ASC): L'investimento principale riguarda l'installazione di nuove gru automatiche di piazzale, concepite per ottimizzare la gestione e lo stoccaggio dei container e superare i limiti di saturazione delle aree. Ship to Shore (STS): Integrazione dell'infrastruttura di banchina con gru di ultima generazione in grado di operare sulle navi Ultra Large Container Vessels (ULCV). Straddle Carriers e attrezzature di sollevamento: Ammodernamento del parco macchine semovente per la movimentazione veloce tra le banchine e i piazzali di stoccaggio.

Piano occupazionale: 200 nuovi posti e clausole di salvaguardia sociale Sul fronte dell'impiego, la verifica tecnica condotta da Invitalia ha confermato la piena coerenza tra i nuovi asset tecnologici e l'incremento del personale. L'attuazione del progetto determinerà una crescita occupazionale netta di 200 Unità Lavorative Annue (ULA), che andranno ad aggiungersi a un bacino consolidato di oltre 1.250 dipendenti. Ripartizione delle 200 nuove assunzioni (MCT) Qualifica / Categoria Percentuale Unità Operative Destinazione Operai 95% 190 Unità Operativi di piazzale e banchina Impiegati 5% 10 Unità Funzioni d'ufficio e gestionali La ripartizione delle nuove figure riflette la vocazione prevalentemente operativa dell'investimento: 190 operai (95%) destinati alla conduzione delle nuove apparecchiature e 10 impiegati (5%) per il rafforzamento dei servizi amministrativi. Le clausole di priorità per il bacino di crisi In applicazione di precise direttive sociali inserite nell'Articolo 6 dello schema di accordo, MCT si è impegnata a selezionare prioritariamente il personale attingendo a specifiche categorie di lavoratori fragili del territorio: Percepienti sostegni al reddito (es. Cassa Integrazione Guadagni);

Lavoratori usciti dal bacino occupazionale a seguito di procedure di licenziamento collettivo;

Addetti ex dipendenti di imprese locali coinvolte nei tavoli di crisi nazionali aperti presso il MIMIT. Questa espansione rappresenta il secondo importante pilastro occupazionale dell'azienda negli ultimi anni. Già nel 2020, attraverso un precedente Accordo di Sviluppo da 50 milioni di euro, MCT aveva incrementato il proprio organico di 284 unità, passando dai 927 addetti del 2018 alle 1.211 unità registrate nel 2024.

Ricadute sull'indotto locale e intermodalità Le simulazioni economiche presentate dalla società indicano che l'espansione dei volumi gestiti da Gioia Tauro innescherà un significativo effetto moltiplicatore sul tessuto imprenditoriale regionale: Servizi Navali: Per le imprese dell'indotto marittimo e dei servizi tecnico-nautici è stimata una crescita media del fatturato del 15% annuo .

Per le imprese dell'indotto marittimo e dei servizi tecnico-nautici è stimata una crescita media del fatturato del . Manutenzione e Servizi di Terra: Previsto un incremento medio del 10% nei ricavi delle aziende impegnate nella manutenzione dei mezzi meccanici e nelle attività logistiche terrestri.

Previsto un incremento medio del nei ricavi delle aziende impegnate nella manutenzione dei mezzi meccanici e nelle attività logistiche terrestri. Potenziamento Intermodale ed Energetico: Il piano si raccorda con i grandi progetti di adeguamento infrastrutturale già avviati nell'area portuale, tra cui lo sviluppo del Gateway ferroviario e l'elettrificazione delle banchine (cold ironing).

Assetto societario, governance e numeri record del terminal L'investimento si colloca in un quadro di eccezionale solidità operativa e finanziaria per Medcenter Container Terminal S.p.A.: Assetto Proprietario: MCT ha un capitale sociale di 24.266.840,00 euro interamente detenuto da CSM Italia Gate , società controllata da Terminal Investment Limited (TIL) . TIL, holding lussemburghese partecipata al 60% dal gigante marittimo MSC (Mediterranean Shipping Company) , gestisce un network globale di oltre 70 terminal container in 31 Paesi.

MCT ha un capitale sociale di 24.266.840,00 euro interamente detenuto da , società controllata da . TIL, holding lussemburghese partecipata al 60% dal gigante marittimo , gestisce un network globale di oltre 70 terminal container in 31 Paesi. Dati Finanziari: L'ultimo bilancio societario evidenzia un fatturato di 179 milioni di euro , di cui circa 177 milioni (oltre il 98%) realizzati da attività verso mercati esteri ed in prevalenza rivolti alla casa madre MSC.

L'ultimo bilancio societario evidenzia un fatturato di , di cui circa realizzati da attività verso mercati esteri ed in prevalenza rivolti alla casa madre MSC. Record Storico di Traffico: Nel 2025 , lo scalo calabrese ha movimentato 4.490.566 TEU , con un incremento di circa 500.000 TEU rispetto all'anno precedente. Grazie a fondali naturali di 18 metri , lo scalo gestisce da solo circa il 40% di tutti i container in transito nei porti italiani.

Nel , lo scalo calabrese ha movimentato , con un incremento di circa 500.000 TEU rispetto all'anno precedente. Grazie a , lo scalo gestisce da solo circa il 40% di tutti i container in transito nei porti italiani. Governance Aziendale: Dal 1° gennaio 2026 la guida operativa di MCT è affidata ai general manager interni Carmine Crudo (Operations) e Alberto Casali (Administration), sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione presieduto da Paolo Maccarini (vertice di TIL).