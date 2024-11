E' iniziato lo sciopero dei lavoratori del porto di Gioia Tauro che hanno deciso di anticipare di 24 ore la protesta dopo aver ricevuto la notifica della programmazione della cassa integrazione per il prossimo mese

I lavoratori del porto di Gioia Tauro hanno deciso di scioperare, anticipando di 24 ore l'astensione già proclamata dai sindacali. I portuali hanno attuato da subito lo sciopero dopo aver ricevuto la notifica della programmazione della cassa integrazione per il prossimo mese. La protesta è stata decisa anche per chiedere il rilancio della struttura. Molti portuali negli ultimi mesi avrebbero lavorato solo 18 giorni effettivi. L'adesione allo sciopero è totale. Nelle scorse ore centinaia di sms sono stati ricevuti dagli operai con i quali gli veniva comunicata la collocazione di cassa integrazione. Nel corso della notte, a partire dal primo turno, la decisione di bloccarsi. Inutile il tentativo messo in atto da alcuni dirigenti sindacali di convincere i portuali a ritornare al lavoro. L’adesione dei portuali allo stop delle attivita’ di movimentazione dei container nei piazzali e’ stata totale: il 100% nel primo turno dall’una di notte alle 7 di mattina e nel secondo turno dalle 7 alle tredici.