Fiscal Focus e il suo direttore Antonio Gigliotti rappresentano da oltre 20 anni un punto di riferimento per i professionisti e non solo. Durante il periodo pandemico mentre il resto del mondo si è fermato, l’instancabile squadra di Fiscal Focus ha lavorato incessantemente per fornire supporto e sostegno a imprese e professionisti immersi nelle contraddizioni delle normative fiscali, tramite articoli, dirette, consulenze e ha rappresentato un punto di riferimento in uno dei periodi più bui della storia recente.

Confimprese ha organizzato nei giorni scorsi presso l’Università della Tuscia di Viterbo un convegno incentrato sul riconoscimento dei pilastri dell’informazione fiscale italiana. Tra gli ospiti, Marco Osnato, presidente della VI Commissione Finanze e l’eurodeputata Anna Cinzia Bonfrisco affiancata da alcuni giornalisti del panorama fiscale tra cui Antonio Gigliotti, ai quali è stato conferito un premio per l’importante lavoro svolto durante la pandemia.

Parole di stima nei confronti della squadra di Fiscal Focus: «A voi va una grande lode in quanto in quel periodo vi siete messi a disposizione, senza volere nulla in cambio e il vostro lavoro è stato molto importante per le imprese, soprattutto in chiave Superbonus”. Fiscal Focus è stato definito come un vero e proprio faro che ha guidato – e continua a guidare – le imprese verso un futuro più luminoso e sicuro.

Antonio Gigliotti, commercialista e pubblicista, non nasconde il proprio orgoglio e la propria soddisfazione: «Durante la pandemia abbiamo svolto un ruolo fondamentale di sostegno e supporto ai professionisti ed alle imprese. Abbiamo fornito attraverso dirette su Facebook una serie di informazione precise e soprattutto comprensibili al popolo delle partite iva, soprattutto nei momenti di totale incertezza sul da farsi all'indomani dell'emanazione dei vari decreti la cui pubblicazione a volte avveniva addirittura a sera

inoltrata con effetto immediato. Sono onorato del premio ricevuto che ricompensa gli sforzi fatti e ripaga tutta la squadra di Fiscal Focus».