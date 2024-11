Giuseppe Soluri è stato rieletto, alla unanimità, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria. L'elezione è avvenuta nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine che ha chiamato alla vicepresidenza dell'organismo di categoria Mario Mirabello ed eletto segretario Maurizio Putrone e tesoriere Rosario Stanizzi.

Il nuovo Consiglio era stato eletto il 24 ottobre scorso ed è composto da 6 giornalisti professionisti (Giuseppe Soluri, Rosario Stanizzi, Maurizio Putrone, Attilio Sabato, Filippo Diano e Giampiero Brunetti) e 3 giornalisti pubblicisti (Enzo Gabrieli, Mario Mirabello ed Eugenio Marino).

«Il Consiglio, nella sua prima riunione - è detto in una nota - ha sviluppato una approfondita discussione, cui hanno partecipato tutti e nove i consiglieri, sulle difficoltà che oggi vive il sistema dell'informazione e, di conseguenza, la professione giornalistica. Il Consiglio ha anche valutato una serie di iniziative da portare avanti nei prossimi mesi per valorizzare al massimo il ruolo della categoria, per ribadire i valori della deontologia professionale e per segnalare le opportunità offerte dalla formazione continua. Al termine della riunione il presidente Giuseppe Soluri ha ringraziato i consiglieri dell'Ordine e tutti gli iscritti che hanno inteso, votando on line o in presenza il 24 ottobre, esprimere a tutta la 'squadra' il proprio apprezzamento per il lavoro svolto negli anni precedenti».