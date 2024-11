Nel liceo Campanella la presentazione del dossier 2018 realizzato dall’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica

E’ stato presentato in anteprima a Lamezia Terme nel liceo Tommaso Campanella il dossier 2018 che descrive la condizione giovanile in Italia. Un lavoro realizzato tra ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni condotto dall’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo.

A “raccontarlo” ai giovani studenti lametini Rita Bichi, ordinario di sociologia generale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Formazione, lavoro, aspettative per il futuro, fede e valori, i temi attorni a cui si snoda la più estesa ricerca disponibile nel nostro Paese sul mondo giovanile con dati comparabili a livello internazionale.

A fare in modo che il battesimo avvenisse in Calabria a Lamezia i rapporti che legano la diocesi lametina all’università. In particolare, a fare da ponte è don Fabio Stanizzo, delegato diocesano dell'Associazione Amici dell'Università Cattolica.

Quella che ne è uscita è un mondo giovanile che da una parte arranca, vedendo non roseo il proprio futuro e che sa di non avere certezze in merito alle proprie aspettative. Dall’altro, con percentuali importanti, superiori al cinquanta per cento, puntano il dito contro gli immigrati ritenendoli responsabili di rendere l’Italia un posto poco sicuro.