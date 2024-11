VIDEO | L'esperienza dell'associazione di Cosenza per l'assistenza a soggetti down, autistici e con disabilità mentali, da cui è nata un'impresa per la produzione di alimenti di qualità

Biscotti e felicità. Un connubio perfetto quello realizzato a Cosenza dall'associazione Gli altri siamo Noi. Fondata nel 2003 per l'assistenza a soggetti down, autistici e con disabilità mentale, ha avuto la capacità di compiere un salto di qualità e di avviare una start up di tipo alimentare che offre anche una opportunità occupazionale.

Dall'associazione alla cooperativa

Fin dall'inizio l'associazione ha lavorato, anche attraverso una fertile progettazione di tipo sociale, con l'intento di favorire l'emancipazione degli ospiti del centro diurno, una cinquantina circa di età ed esigenze differenti. La stella polare è stata garantire loro l'acquisizione di titoli di studio e competenze in grado di proiettarli nel mondo del lavoro, di costruirsi una indipendenza. L'associazione, in sostanza, ha funzionato da incubatore per la successiva costituzione della Cooperativa Volando Oltre.

Buoni Buoni, il marchio della felicità

E' nata così una linea di prodotti biologici e artigianali: biscotti soprattutto, ma anche conserve, marmellate, patè, distribuiti anche attraverso alcuni gruppi di acquisto. Una esperienza che adesso si cercherà di esportare anche a Crotone, dove già è stato aperto un altro centro diurno grazie anche al sostegno dell'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione un bene confiscato alla 'ndrangheta.