Una tavola rotonda, quella organizzata a Catanzaro dalla senatrice Silvia Vono (Italia viva), per analizzare e contrastare in sinergia con le associazioni di categoria del settore economico e sociale calabrese gli effetti che l’emergenza del CoVid19, ormai non più prettamente sanitaria, sta scatenando sull’economia regionale.





«Assieme ai presidenti di Confindustria Catanzaro, Confesercenti Catanzaro, Federalberghi Calabria, Cisal Calabria, Cna Catanzaro, Fai Cisl Catanzaro, Crotone, Vibo, FederAgenti Catanzaro siamo stilando un piano – afferma la senatrice di Italia Viva Silvia Vono - che presenterò nei prossimi giorni ai tavoli governativi con la presenza dei ministri Gualtieri, Bellanova e Bonetti affinché si introducano non solo misure di sostegno economico a favore dell’economia calabrese».

Infatti: «Nonostante la quasi inesistente percentuale di contagio nella nostra regione siamo penalizzati sia nel breve che nel lungo periodo dal calo delle prenotazioni alberghiere e dalla riduzione dell’import-export delle nostre produzioni dovute a blocchi nazionali e internazionali», evidenzia la Vono.





«Al fine di poter evitare che il rischio aumenti è necessario presentare anche delle proposte di azione positive da attuare appena conclusasi la fase di emergenza che siano realmente funzionali e utili a tutti i settori dell’imprenditoria. Credo – conclude la senatrice- che questo lavoro di coinvolgimento dei nostri più importanti rappresentanti del mondo economico regionale sia necessario affinché la nostra Calabria venga debitamente introdotta e rappresentata nel panorama di decretazione che si sta definendo».